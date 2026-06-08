Izraeli nis shembjen e 20 shtëpive palestineze pranë Jeninit

Abdulbesar Ademi
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Autoritetet izraelite kanë nisur shembjen e 20 shtëpive palestineze në qytetin Barta’a, pranë Jeninit, në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu.
Shembjet filluan pasi një gjykatë izraelite la në fuqi urdhrat e prishjes, pavarësisht ankesave të paraqitura nga pronarët e banesave dhe autoritetet lokale.
Sipas zyrtarëve vendor, rreth 100 persona jetojnë në shtëpitë e prekura, duke ngritur shqetësime se dhjetëra banorë mund të mbeten të zhvendosur.
Disa familje larguan sendet e tyre përpara nisjes së operacionit, ndërsa disa të tjera qëndruan në shtëpitë e tyre teksa buldozerët izraelitë hynë në qytet.
Komisioni paralajmëroi se këto plane do të çojnë në konfiskime të mëtejshme të tokave palestineze, do të thellojnë fragmentimin gjeografik midis komuniteteve palestineze dhe do të forcojnë atë që e përshkroi si politika graduale të aneksimit nga Izraeli në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas të dhënave të komisionit deri më 30 mars, në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar janë ngritur më shumë se 542 vendbanime dhe pika kolonizuese të paligjshme, ku banojnë mbi 780 mijë kolonë izraelitë.
Këto përfshijnë 192 vendbanime të paligjshme dhe 350 pika kolonizuese, përfshirë më shumë se 165 të krijuara që nga tetori i vitit 2023 dhe 59 vetëm gjatë vitit 2025.