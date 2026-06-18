Izraeli ndan mbi 40 milionë dollarë për të rifituar mbështetjen midis konservatorëve amerikanë

Şahin Demir
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Izraeli ka ndarë mbi 40 milionë dollarë për të ndikuar te audiencat e krahut të djathtë në SHBA, mes rënies së mbështetjes për vendin dhe rritjes së kritikave për rolin e tij në luftën kundër Iranit, transmeton Anadolu.
Gazeta izraelite "Haaretz" raportoi sot se Izraeli ka rritur ndjeshëm shpenzimet për marrëdhëniet me publikun dhe fushatat e ndikimit që synojnë kryesisht audiencat konservatore të krishtera në SHBA. Sipas gazetës, fushata nisi në fund të vitit të kaluar, por kohën e fundit e ka zhvendosur fokusin në mbrojtjen e luftës së Izraelit kundër Iranit dhe në kundërshtimin e kritikave të drejtuara ndaj qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Raporti thekson se qeveria izraelite e ka dyfishuar buxhetin për përpjekjen në mbi 40 milionë dollarë, pasi mbështetja për Izraelin midis pjesëve të publikut amerikan, përfshirë votuesit republikanë, është dobësuar. "Haaretz" tha se fushata aktualisht përqendrohet në mesazhet që lidhen me Iranin, Kinën dhe Katarin, si pjesë e një përpjekjeje për të formësuar diskursin publik midis audiencave amerikane.
Gazeta tha se iniciativa më parë ishte përqendruar në luftimin e antisemitizmit dhe promovimin e narrativës së Izraelit mbi palestinezët, por është përdorur gjithnjë e më shumë për të justifikuar luftën kundër Iranit. Sipas raportit, ky ndryshim erdhi si përgjigje ndaj akuzave në rritje në SHBA, përfshirë edhe midis segmenteve të së djathtës amerikane, se Netanyahu e ka tërhequr presidentin e SHBA-së Donald Trump në një luftë të panevojshme.
"Haaretz" citoi sondazhet e opinionit të kryera gjatë konfliktit me Iranin që treguan rënie të mbështetjes për Izraelin midis votuesve republikanë, veçanërisht konservatorëve të rinj. Raporti vjen një ditë pasi SHBA-ja dhe Irani nënshkruan memorandum mirëkuptimi që synon t'i japë fund konfliktit që filloi kur Washingtoni dhe Tel Avivi nisën operacione ushtarake kundër Iranit më 28 shkurt.
Marrëveshja 14-pikëshe përfshin dispozita për t'i dhënë fund operacioneve ushtarake në të gjithë frontet rajonale, përfshirë Libanin, për të lehtësuar kufizimet mbi eksportet e naftës iraniane dhe për të liruar asetet e ngrira iraniane.