Izraeli ndalon një zyrtar të lartë të OKB-së në aeroportin "Ben Gurion" gjatë vizitës në Gaza

Rania R.a. Abushamala
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Izraeli kishte ndaluar për pak kohë dhe mori në pyetje një zyrtar të lartë të OKB-së në aeroportin "Ben Gurion" në Tel Aviv gjatë vizitës së tij në Rripin e Gazës vitin e kaluar, transmeton Anadolu.
E përditshmja "Yedioth Ahronoth" tha të martën vonë se nënsekretari i përgjithshëm i OKB-së për Sigurinë, Gilles Michaud, u mbajt për rreth 45 minuta pas mbërritjes në aeroport.
Michaud u mor në pyetje nga agjencia e sigurisë së brendshme "Shin Bet" në lidhje me një vizitë zyrtare që ai bëri në Gaza në gusht 2025, e cila ishte koordinuar me autoritetet izraelite.
E përditshmja, duke cituar zyrtarë izraelitë, e përshkroi incidentin si një "rast të identitetit të gabuar", duke thënë se Michaud, një shtetas kanadez, u lirua pak më pas.
Sipas raportit, pasaporta e tij u konfiskua gjatë kontrolleve të sigurisë përpara se ai të transferohej në një zonë pritjeje dhe të merrej në pyetje gjatë vizitës në Gaza.
Pas incidentit, Michaud tha se trajtimi ishte "i pazakontë" për një zyrtar të lartë të OKB-së dhe ndryshe nga çdo gjë që ai kishte përjetuar në vende të tjera.
Sipas të përditshmes, zyrtari i OKB-së kishte ndërmend të anulonte takimet e tij zyrtare në Izrael pas incidentit, pa dhënë detaje të mëtejshme rreth kohëzgjatjes ose qëllimit të vizitës së tij.
Rripi i Gazës ka mbetur një çështje e rëndësishme në Kombet e Bashkuara që kur Izraeli nisi luftën vdekjeprurëse në enklavë që ka vrarë më shumë se 72 mijë njerëz dhe ka plagosur mbi 172 mijë të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
Pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor, Izraeli ka vazhduar sulmet e përditshme dhe kufizimet për ndihmën humanitare që hyn në Gaza.