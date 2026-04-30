Izraeli ndalon gazetaren spanjolle për komentet mbi gjenocidin dhe bojkotin

Alyssa Mcmurtry
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Izraeli i ka ndaluar gazetares spanjolle, Queralt Castillo Cerezuela të hyjë në vend për shkak të përdorimit të saj të termave të tillë si "gjenocid", raportuan sot mediat spanjolle dhe izraelite, transmeton Anadolu.
Ministria izraelite për Çështjet e Diasporës dhe Luftën kundër Antisemitizmit rekomandoi bllokimin e hyrjes së saj për shkak të aktivitetit të saj në mediat sociale, përfshirë ndarjen e përmbajtjes nga Lëvizja Bojkot, Shpronësim dhe Sanksione (BDS), sipas një deklarate të cituar nga agjencia spanjolle e lajmeve EFE.
Ministria përmendi disa shembuj të raportimit dhe aktivitetit të saj online, përfshirë përdorimin e saj të termave të tillë si "gjenocid", "barbaritet" dhe "masakër" për të përshkruar fushatën ushtarake të Izraelit në Gaza pas sulmeve të 7 tetorit 2023.
Castillo Cerezuela është një gazetare spanjolle me bazë në Greqi, që mbulon politikën ndërkombëtare, të drejtat e njeriut dhe migracionin dhe ka kontribuar në media si "El Diario" dhe "El Salto".
Ministri i Çështjeve të Diasporës, Amichai Chikli tha se ky veprim pasqyron një politikë më të gjerë të mohimit të hyrjes për individët që konsiderohen armiqësorë ndaj vendit. “Ne do të vazhdojmë të luftojmë antisemitizmin dhe mbështetësit e BDS-së”, tha ai në deklaratë duke shtuar se “Spanja është një qendër e fuqishme e antisemitizmit”.
Llogaritë në mediat sociale të Castillo Cerezuelës duket se janë fshirë.
Këtë vit, Ministria për Çështjet e Diasporës dhe Luftën Kundër Antisemitizmit ka ndaluar dhjetëra figura të larta turke për arsye të ngjashme dhe ka ndërmarrë hapa për të ndaluar hyrjen në vend të gruas së kryetarit të bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, Rama Duwaji, për shkak të aktivitetit të saj pro-palestinez në mediat sociale.