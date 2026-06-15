Izraeli ndërmerr sulme ajrore dhe artilerike në jug të Libanit, pavarësisht marrëveshjes SHBA-Iran

Ethem Emre Özcan
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Ushtria izraelite të hënën nisi bombardime me artileri dhe sulme ajrore në qytetet Kfar Tebnit dhe Nabatieh të Sipërm në Libanin jugor, transmeton Anadolu.
Sulmet vijnë pas njoftimit të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga Pakistani midis SHBA-së dhe Iranit dhe pavarësisht një armëpushimi të vazhdueshëm në Liban që ka qenë në fuqi që nga 17 prilli.
Njësitë e artilerisë izraelite shënjestruan qytetet Kfar Tebnit dhe Nabatieh të Sipërm, raportoi Agjencia Shtetërore Kombëtare e Lajmeve (NNA) e Libanit.
Ushtria izraelite shpërtheu nga distanca një automjet të blinduar M113 të mbushur me eksploziv në rrugën Haris-Tebnine pranë qytetit jugor libanez Tyre.
Ushtria izraelite kreu gjithashtu dy shpërthime të ndara në qytetin Khiam.
Ushtria izraelite ka vazhduar një fushatë bombardimi në Liban që nga 2 marsi dhe ka pushtuar disa qytete në jug të vendit.
Sulmet izraelite kanë vrarë mbi 3.700 njerëz, kanë plagosur gati 11.500 të tjerë si dhe kanë zhvendosur mbi 1,5 milion njerëz që nga 2 marsi, sipas zyrtarëve libanezë.