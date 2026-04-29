Izraeli miraton ndërtimin e 126 njësive të reja për vendbanime të paligjshme në Bregun Perëndimor

Rania R.a. Abushamala
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Izraeli miratoi të mërkurën ndërtimin e 126 njësive të vendbanimeve të paligjshme në Jenin në Bregun Perëndimor verior, transmeton Anadolu.
Mediat izraelite Channel 12 raportoi se "Njëzet vjet pas evakuimit të tij, është miratuar një plan për të ndërtuar 126 shtëpi të përhershme në vendbanimin Sanur".
Ky veprim shënon një shtytje të re për të zgjeruar aktivitetin e vendbanimeve të paligjshme në zonë, e cila më parë ishte evakuuar si pjesë e planit të Izraelit për shkëputje të vitit 2005.
Yossi Dagan, kreu i këshillit rajonal që përfaqëson vendbanimet në Bregun Perëndimor verior, tha se Sanuri "do të rindërtohet".
"Do të përfshijë 126 shtëpi të përhershme dhe në të ardhmen do të bëhet një qytet në Izrael," shtoi ai.