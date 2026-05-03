Izraeli miraton blerjen e avionëve luftarakë F-35 dhe F-15IA nga SHBA-ja

Serdar Dincel
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Ministria e Mbrojtjes e Izraelit ka njoftuar se një komitet ministror izraelit ka miratuar blerjen e dy skuadroneve të reja me avionë luftarakë F-35 dhe F-15IA të prodhuar në SHBA, në një kohë tensionesh të vazhdueshme me Iranin, transmeton Anadolu.
Ministria izraelite tha se Komiteti Ministror për Prokurime ka miratuar planin për blerjen e një skuadrone të katërt të avionëve F-35 dhe një skuadrone të dytë të avionëve F-15IA.
Sipas njoftimit, marrëveshjet, me vlerë “dhjetëra miliarda” shekelë, përfshijnë integrimin e plotë të flotës në Forcat Ajrore Izraelite, si dhe mirëmbajtje të plotë, pjesë rezervë dhe mbështetje logjistike.
Ky vendim vjen teksa Izraeli vazhdon sulmet në Rripin e Gazës dhe në Liban, duke shkelur marrëveshjet e armëpushimit. Raportet gjithashtu sugjerojnë se Tel Avivi po përgatitet për një rifillim të mundshëm të armiqësive me Teheranin.
SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë baza amerikane, si dhe duke shkaktuar ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime në Islamabad më 11 dhe 12 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më pas e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin me kërkesë të Pakistanit, pa vendosur një afat të ri.