Izraeli mban dhjetëra palestinezë të arrestuar në Bregun Perëndimor, ndërsa pushtuesit përshkallëzojnë sulmet

Lina Altawell
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Forcat izraelite mbajtën dhjetëra palestinezë gjatë një bastisjeje ushtarake sot në Bregun Perëndimor të pushtuar ndërsa pushtuesit përshkallëzuan sulmet e tyre në të gjithë territorin e pushtuar, thanë dëshmitarët, raporton Anadolu.
Dëshmitarët i thanë Anadolu-t se forcat izraelite sulmuan qytetin Dura, në jug të Khalilit, me disa automjete ushtarake, kontrolluan një numër shtëpish dhe vandalizuan përmbajtjen e tyre.
Sipas dëshmitarëve, forcat izraelite mbajtën më shumë se 22 persona, përfshirë një avokat dhe i morën në pyetje për orë të tëra brenda shtëpive që i shndërruan në qendra të përkohshme paraburgimi përpara se t'i lironin më vonë. Gjatë tërheqjes së tyre, forcat izraelite lëshuan granata tymuese dhe gaz lotsjellës ndaj banorëve, duke shkaktuar asfiksi të përkohshme për disa njerëz, shtuan dëshmitarët.
Videot që qarkullonin në internet treguan forcat izraelite duke bastisur shtëpi dhe duke e shndërruar njërën në një vend paraburgimi. Një video tjetër tregonte të paraburgosurit duke u liruar pas marrjes në pyetje. Forcat izraelite gjithashtu bastisën dy shkolla në qytetin Sila al-Dhahr në Bregun Perëndimor verior dhe hoqën flamurin palestinez nga njëra prej tyre, thanë burimet lokale.
Dëshmitarët i thanë Anadolu-t se ushtarët izraelitë hynë në këmbë në shkollën fillore të djemve në Sila al-Dhahr, në jug të Jeninit dhe e rrëzuan flamurin palestinez nga shtiza e saj. Një forcë tjetër izraelite hyri në shkollën e mesme të qytetit përpara se të tërhiqej më vonë.
Një video që qarkullonte në mediat sociale tregonte disa ushtarë që hynin në portën e shkollës dhe ngjiteshin në katet e sipërme të saj. Nuk u raportuan arrestime ose lëndime.
Javën e kaluar, një pushtues izraelit bastisi shkollën fillore të qytetit dhe ndoqi nxënësit brenda ndërsa mbante një armë, një incident që aktivistët e dokumentuan në video. Ndërkohë, një grup pushtuesish izraelitë bastisën periferi të Sinjilit në veri të Ramallahut, sulmuan pronat palestineze dhe vodhën një tufë delesh, traktorë bujqësorë dhe automjete, thanë dëshmitarët.
Sipas dëshmitarëve, forcat izraelite mbrojtën pushtuesit gjatë sulmit, i penguan palestinezët të përballeshin me ta dhe lëshuan gaz lotsjellës dhe granata tymuese drejt banorëve. Sulmet erdhën mes sulmeve në rritje të pushtuesve në Bregun Perëndimor, përfshirë sulme ndaj fshatrave palestineze, sulme zjarrvënëse ndaj pronave dhe konfiskime tokash.
Bregu Perëndimor i pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor ka parë përshkallëzim të operacioneve ushtarake izraelite, përfshirë bastisje, arrestime, të shtëna dhe përdorim të tepruar të forcës, së bashku me sulmet në rritje të pushtuesve ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet nga ushtria izraelite dhe pushtuesit kanë vrarë 1.155 palestinezë, kanë plagosur rreth 11.750 dhe kanë çuar në arrestimin e gati 22 mijë personave, sipas shifrave zyrtare palestineze.