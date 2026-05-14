Izraeli, marrëveshje 34 milionë dollarëshe për të rritur rrezen e veprimit të avionëve F-35

Mohammad Sıo
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Izraeli njoftoi sot nënshkrimin e një kontrate me vlerë mbi 34 milionë dollarë për të zhvilluar aftësi me rreze të zgjatur veprimi për avionin luftarak F-35 "Adir", transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes tha në një deklaratë se Drejtoria e saj e Prokurimit të Mbrojtjes nënshkroi marrëveshjen me "Cyclone", një degë tërësisht në pronësi të kompanisë "Elbit Systems".
"Marrëveshja mbulon zhvillimin e një aftësie me rreze të zgjatur veprimi për avionin luftarak F-35 'Adir', të prodhuar nga Lockheed Martin", shtoi deklarata.
"Marrëveshja me vlerë mbi 34 milionë dollarë mbulon zhvillimin dhe integrimin e rezervuarëve të jashtëm të karburantit bazuar në një dizajn ekzistues 'Cyclone' të zhvilluar fillimisht për F-16", tha ajo.
Kapaciteti i ri pritet të zgjerojë rrezen operative të avionit, të zvogëlojë varësinë nga furnizimi me karburant nga ajri dhe të rrisë fleksibilitetin operativ në misionet me rreze të gjatë veprimi, tha ministria.
Marrëveshja vjen mes tensioneve rajonale, të cilat janë përshkallëzuar pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa afat të caktuar.
Sipas mediave izraelite, Tel Avivi ka rritur nivelin e gatishmërisë ushtarake në përgatitje për një rifillim të mundshëm të luftës me Iranin nëse negociatat midis Teheranit dhe Washingtonit dështojnë.