Izraeli lëshon urdhër për prishjen e 8 shtëpive dhe strukturave palestineze pranë Kudsit Lindor të pushtuar

Tarek Chouiref
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Autoritetet izraelite lëshuan të mërkurën urdhra për prishjen e tetë shtëpive dhe strukturave palestineze në qytetin Hizma, në verilindje të Kudsit Lindor të pushtuar, me pretekstin e ndërtimit pa leje.
Në një deklaratë, Guvernatori i Kudsit tha se urdhrat kishin në shënjestër shtëpitë dhe strukturat në zonën e Tablasit.
Sipas guvernatorit, urdhrat e prishjes përfshinin shtëpinë e Khaled Abdullah Abu Hamdan, një strukturë për larje makinash në pronësi të Ali Mohammad Ahmad Rizq, një punishte zdrukthëtarie në pronësi të Nadi Mohammad Ahmad Rizq, një dyqan ushqimor në pronësi të Ahmad Mohammad Ahmad Rizq dhe struktura të tjera.
Njoftimet përfshinin gjithashtu tre shtëpi që u përkisnin djemve të Ahmad Salama, Mohammad Abdullah Qasem dhe djemve të Salama Abdullah Qasem, shtoi ai.
Fushatat izraelite të prishjes që synojnë shtëpitë dhe strukturat palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Kudsin Lindor janë përshkallëzuar si pjesë e politikave që synojnë presionin ndaj palestinezëve për të lënë shtëpitë dhe tokat e tyre në favor të zgjerimit të vendbanimeve.
Më herët të mërkurën, forcat izraelite shkatërruan strukturat e banimit dhe strehimoret e bagëtive në zonën Ain al-Hilweh të Luginës veriore të Jordanit, përveç një fabrike çimentoje në fshatin Kharbatha Bani Harith në perëndim të Ramallahut.
Sipas shifrave të Komisionit Palestinez Kundër Murit dhe Vendbanimeve, autoritetet izraelite kryen 37 operacione prishjeje në prill duke synuar 78 struktura, përfshirë 37 shtëpi të banuara, ndërsa lëshuan njoftime prishjeje për 21 struktura të tjera.
Veprimet kanë përkuar me një përshkallëzim të vazhdueshëm ushtarak izraelit në Bregun Perëndimor, duke përfshirë vrasje, arrestime dhe bastisje në qytete dhe qyteza që përfshijnë kërkime shtëpish dhe shkatërrim pronash, që nga fillimi i luftës së Gazës në tetor 2023.
Që atëherë, sulmet nga ushtria izraelite dhe pushtuesit në Bregun Perëndimor kanë vrarë 1.162 palestinezë, kanë plagosur rreth 12.245 dhe kanë çuar në gati 23.000 arrestime, sipas shifrave zyrtare.