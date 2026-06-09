Izraeli lëshon paralajmërime për evakuim në qytetet libaneze një ditë pas armëpushimit me Iranin

Serdar Dincel
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ushtria izraelite lëshoi paralajmërime për evakuim për banorët e disa qyteteve në Liban, pavarësisht armëpushimit në fuqi dhe vetëm një ditë pasi u pezulluan armiqësitë me Iranin, raporton Anadolu.
Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Avichay Adraee lëshoi një paralajmërim për banorët e qytetit libanez Tyre, përfshirë ata që jetojnë në Lagjen e Krishterë, si dhe për banorët e Shabariha, Hammadieh, Jal al-Bahr, Zaqqouk al-Mfadi, Al-Bass, Al-Maashouq, Burj al-Shamali, Nabatieh, Al-Hawsh, Al-Rashidieh dhe Ain Baal.
"Prania juaj pranë anëtarëve, objekteve ose pajisjeve ushtarake të Hezbollahut e vë jetën tuaj në rrezik", pretendoi Adraee përmes rrjetit social të kompanisë amerikane X.
Më herët të hënën, Irani njoftoi fundin e sulmeve të tij ndaj Izraelit, por paralajmëroi për një përgjigje "shkatërruese" nëse vazhdojnë sulmet izraelite në Liban.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan të dielën kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrutin, pavarësisht armëpushimit në fuqi. Ky veprim bëri që Irani të lëshojë raketa hakmarrëse drejt veriut të Izraelit, gjë që më pas shkaktoi valë sulmesh ajrore izraelite ndaj objektivave iraniane.