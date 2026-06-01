Izraeli kryen sulme të reja në Libanin jugor pavarësisht deklaratave të Trumpit për armëpushim

Rania R.a. Abushamala
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Avionët luftarakë izraelitë kryen një seri sulmesh ajrore në jug të Libanit të hënën në mbrëmje, pavarësisht deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump për marrëveshje armëpushimi midis Tel Avivit dhe Hezbollahut, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore e lajmeve e Libanit NNA tha se avionët luftarakë izraelitë goditën qytetin Bazouriyeh në rrethin Tir.
Avionët izraelitë kryen gjithashtu dy sulme të tjera në qytetet Siddiqine dhe Yater në zonat e Tirit dhe Bint Jbeilit.
Sulme të tjera goditën qytetin Mansouri dhe Bayt al-Sayyad në jug të Tirit, tha NNA.
Nuk kishte informacion të menjëhershëm për viktima nga këto sulme.
Më herët, Trump tha se Izraeli dhe Hezbollah kishin arritur një mirëkuptim për të ndalur sulmet ndaj njëri-tjetrit.