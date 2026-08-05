Izraeli kryen sulme në jug të Libanit, një i vrarë dhe 11 të plagosur

Mohammad Sio
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Një sulm izraelit me dron vrau një person dhe plagosi 11 të tjerë në qytetin jugor libanez Tebnine të mërkurën, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
Sulmi ndodhi ndërsa zyrtarë libanezë dhe izraelitë zhvilluan ditën e dytë të bisedimeve në Romë.
NNA-ja raportoi se sulmi me dron goditi çatinë e një salle lutjesh në varrezat e qytetit, në rrethin Bint Jbeil, duke vrarë një person dhe duke plagosur 11 të tjerë.
Agjencia njoftoi gjithashtu se një tjetër sulm me dron shkaktoi zjarre në zonat pyjore në afërsi dhe shkaktoi shpërthim.
Më vete, NNA-ja bëri të ditur se rreth 15 familje civile që kishin mbetur në fshatin jugor Mansouri u larguan pasi ushtria izraelite lëshoi më herët gjatë ditës paralajmërim për evakuim.
Paralajmërimi, i pari në gati gjashtë javë, erdhi përpara se ushtria izraelite të njoftonte se kishte nisur ato që i përshkroi si “sulme precize” në jug të Libanit, si përgjigje ndaj shkeljeve të pretenduara të armëpushimit nga Hezbollahu.
Njoftimi izraelit erdhi pas shpërthimit të një pajisjeje shpërthyese pranë një force izraelite në zonën Majdal Zoun të Libanit jugor.
Mediat izraelite raportuan se shpërthimi shkaktoi viktima mes trupave dhe se katër ushtarë të plagosur rëndë u evakuuan me helikopter ushtarak drejt spitalit Rambam.
Ushtria izraelite nuk publikoi menjëherë bilancin zyrtar të viktimave.
Sulmet ndodhën pavarësisht marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, të nënshkruar nga Bejruti dhe Tel Avivi më 26 qershor, e cila parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territoret e pushtuara libaneze në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, në një referencë të dukshme ndaj Hezbollahut.
Takimi i së mërkurës në kryeqytetin italian shënoi ditën e dytë të raundit të dytë të negociatave të organizuara nga Roma. Pesë raunde të mëparshme u zhvilluan në Washington si pjesë e një procesi të mbështetur nga SHBA-ja.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, fushata ushtarake e Izraelit në Liban që nga 2 marsi ka vrarë 4.333 persona dhe ka plagosur 12.250 të tjerë.
Izraeli vazhdon të pushtojë pjesë të Libanit jugor, përfshirë territore të marra dekada më parë dhe zona të pushtuara gjatë luftës së viteve 2023-2024. Ai gjithashtu ka avancuar më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez gjatë ofensivës së tij aktuale.