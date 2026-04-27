Izraeli konfiskon të gjitha të ardhurat tatimore të Autoritetit Palestinez për këtë muaj

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Zeynep Hilal Duran
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Izraeli ka sekuestruar të gjitha të ardhurat tatimore të Autoritetit Palestinez për këtë muaj, transmeton Anadolu.
Televizioni izraelit "Channel 7" raporton se me urdhër të ministrit të Financave të ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, 590 milionë shekel (rreth 198 milionë dollarë) nga 740 milionë shekel (248 milionë dollarë) të mbledhura në emër të Autoritetit Palestinez këtë muaj u mbajtën për të mbuluar borxhet palestineze.
Raporti tha se edhe shuma e mbetur u sekuestrua dhe transferimi i saj në Autoritetin Palestinez u ndalua. Kjo mbajtje thuhet se ka për qëllim të mbulojë borxhet palestineze ndaj kompanive izraelite të mjedisit, ujit dhe energjisë elektrike.
Një deklaratë me shkrim nga Zyra e ministrit të Financave të ekstremit të djathtë të Izraelit, Smotrich, pretendoi se shumica e të ardhurave tatimore të mbledhura nga Izraeli në emër të Autoritetit Palestinez u mbajtën për shkak të "borxheve të faturimit".
Në shkurt, Ministria palestineze e Financave tha se Izraeli kishte mbajtur 4.4 miliardë dollarë të ardhura tatimore palestineze.
Palestina e pushtuar mbetet e varur nga Izraeli për tregtinë e saj të jashtme dhe pothuajse të gjitha importet dhe eksportet palestineze kryhen përmes ose nga Izraeli.
Sipas protokollit ekonomik të Parisit të nënshkruar me Organizatën për Çlirimin e Palestinës në vitin 1994, qeveria izraelite mbledh taksa në emër të Autoritetit Palestinez në pikat kufitare nën kontrollin e saj, duke transferuar afërsisht 190 milionë dollarë çdo muaj në thesarin palestinez.
Megjithatë, që nga viti 2019, Izraeli i ka ulur këto taksa, duke përmendur pretekste të ndryshme, të tilla si pagesat mujore të ofruara nga Autoriteti Palestinez për të burgosurit dhe ish-të burgosurit. Autoriteti Palestinez i përdor këto të ardhura tatimore për të paguar pagat e punonjësve publikë. Këto të ardhura përbëjnë 65 për qind të të ardhurave totale shtetërore.
Për shkak të shkurtimeve të të ardhurave tatimore nga Izraeli, Autoriteti Palestinez nuk ka qenë në gjendje të paguajë plotësisht pagat e punonjësve publikë që nga nëntori 2021.