Izraeli: Kemi kryer sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit mes përshkallëzimit të tensioneve

Lina Altawell
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Ushtria izraelite tha se avionët e saj luftarakë përfunduan një "sulm në shkallë të gjerë" ndaj asaj që e quajti "sisteme strategjike të mbrojtjes" në Iran, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë ushtarake thuhet se sulmi u drejtua nga Drejtoria e Inteligjencës dhe kishte në shënjestër sisteme mbrojtëse të vendosura në disa zona të Iranit.
Ushtria pretendoi se sulmi i fundit i çmontoi këto sisteme. Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga autoritetet iraniane lidhur me pretendimin izraelit.
Situata u përshkallëzua vonë të dielën, kur Irani lëshoi raketa drejt veriut të Izraelit në bombardimin e parë të tillë që nga armëpushimi i brishtë i fillimit të prillit, pas sulmeve izraelite në periferitë jugore të Bejrutit.
Rajoni ka qenë në tension që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar kundërpërgjigje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit që strehojnë asete amerikane.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më pas ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e tij dhe zhvillimet e mëvonshme rajonale.