Izraeli ka “zhvendosur” 50 komunitete palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga fundi i vitit 2023

Lina Altawell
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Komisioni i Pavarur Palestinez për të Drejtat e Njeriut ka bërë të ditur se politikat e vendbanimeve izraelite dhe kufizimet ushtarake kanë zhvendosur 50 komunitete palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga fundi i vitit 2023, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë palestineze të lajmeve WAFA, komisioni publikoi gjetjet e një studimi mbi komunitetet beduine dhe ato të blegtorisë, të kryer në bashkëpunim me Byronë Qendrore Palestineze të Statistikave.
Raporti thotë se vetëm në prill të vitit 2025 janë regjistruar rreth 300 shkelje që kanë shënjestruar individë dhe institucione në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke shtuar se 50 komunitete palestineze janë zhvendosur që nga fundi i vitit 2023.
Raportoi theksoi se komunitetet beduine në Bregun Perëndimor po përballen me presion në rritje për shkak të sulmeve nga ushtria izraelite dhe kolonët izraelitë, si dhe nga një sërë kufizimesh mbi lëvizjen dhe qasjen.
Drejtori i përgjithshëm i Komisionit të Pavarur Palestinez për të Drejtat e Njeriut, Ammar Dweik, bëri thirrje për hartimin e një plani të gjithanshëm kombëtar të bazuar në zhvillimin dhe të drejtat e njeriut për mbrojtjen e komuniteteve beduine dhe atyre blegtorale.
“Nevojiten investime serioze zhvillimore në komunitetet beduine dhe ato blegtorale në Bregun Perëndimor të pushtuar, si dhe mbrojtje ligjore dhe në terren, si edhe shërbime bazë të qasshme për të forcuar aftësinë e tyre për të qëndruar përballë politikave dhe masave izraelite”, tha Dweik gjatë konferencës për prezantimin e raportit.
Ai theksoi nevojën për të garantuar qasjen në shërbimet bazë dhe për të mbrojtur këto komunitete nga urdhrat e prishjes, konfiskimi i tokave dhe zonave të kullotave, kufizimet e lëvizjes dhe sulmet nga kolonët izraelitë që uzurpojnë tokat palestineze.
Sufyan Abu Harb, ushtrues detyre i kreut të Byrosë Qendrore Palestineze të Statistikave, tha se këto komunitete po përballen me margjinalizim sistematik, zhvendosje të detyruar dhe privim nga shërbimet bazë nga ushtria izraelite dhe kolonët izraelitë.
Ai shtoi se qasja në kujdesin shëndetësor dhe arsimin është kufizuar, burimet e ujit janë shkatërruar dhe shkollat janë nën kërcënimin e prishjes.
Khadija Zahran, drejtoreshë e departamentit për monitorimin e politikave dhe legjislacionit në Komisionin e Pavarur për të Drejtat e Njeriut, tha se 53,7 për qind e banorëve të komuniteteve beduine dhe blegtorale kanë status refugjati, që do të thotë se rreth gjysma e popullsisë jeton në një gjendje të dyfishtë të zhvendosjes historike dhe cenueshmërisë aktuale.
Komunitetet beduine në Bregun Perëndimor janë përballur gjithnjë e më shumë me sulme dhe shkelje nga kolonët dhe forcat izraelite, duke bërë që shumë prej tyre të zhvendosen mes zgjerimit të vendbanimeve.
Në një raport të publikuar më 10 qershor, edhe Amnesty International tha se Izraeli ka përshpejtuar politikat që synojnë komunitetet beduine dhe ato blegtorale në Bregun Perëndimor të pushtuar përmes konfiskimit të tokave dhe masave të lidhura me to.
Që nga nisja e ofensivës izraelite në Rripin e Gazës në tetor të vitit 2023, bastisjet, arrestimet dhe sulmet ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në Kudsin Lindor janë shtuar gjithashtu.