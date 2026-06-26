Izraeli hedh fletushka paralajmëruese duke u kërkuar libanezëve të qëndrojnë larg një qyteti pranë kufirit jugor

Mohammad Sio
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Ushtria izraelite ka hedhur fletushka paralajmëruese duke u bërë thirrje banorëve libanezë të qëndrojnë larg qytetit jugor Al-Mansouri, ndërsa civilët e zhvendosur vazhdojnë të kthehen në fshatrat në mbarë jugun e Libanit, transmeton Anadolu.
Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA) raportoi se një dron hodhi fletushkat mbi qytetin, i cili ndodhet në jug të qytetit bregdetar Tyre.
Ky veprim vjen teksa mijëra banorë të zhvendosur po kthehen në jug pas një rënieje të ndjeshme të sulmeve izraelite që nga e diela, mes raportimeve për presion amerikan ndaj Izraelit për të ulur tensionet në mbështetje të negociatave që po zhvillohen në Washington.
Presioni i raportuar amerikan vjen pas Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit, të 18 qershorit, mes Washingtonit dhe Teheranit, i cili kërkon një ndalim të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet që përfshijnë aleatët e dy vendeve, përfshirë Libanin.
Në fletushka shkruhej: “Zonë e rrezikuar…. Qëndroni larg… Çdo afrim drejt forcave të ushtrisë izraelite vë jetën tuaj në rrezik… Mos u afroni”.
Al-Mansouri ndodhet rreth 11 kilometra nga kufiri izraelit, pranë skajit të asaj që ushtria izraelite e quan “zonë sigurie”, ku sipas një korrespondenti të Anadolut, forcat e saj avancuan deri në 10 kilometra brenda territorit të Libanit jugor gjatë luftës së fundit.
Dje, kryeministri Nawaf Salam udhëzoi ministritë dhe agjencitë shtetërore që të lehtësojnë kthimin e banorëve të zhvendosur dhe të përshpejtojnë largimin e rrënojave si dhe rikthimin e shërbimeve.
Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare tha të mërkurën se gjithnjë e më shumë familje po kthehen në komunitetet e tyre, ndërsa numri i njerëzve që qëndrojnë në strehimore kolektive po zvogëlohet çdo ditë.
Më herët, Departamenti amerikan i Shtetit njoftoi se raundi i pestë i bisedimeve mes Izraelit dhe Libanit në Washington ishte zgjatur me një ditë, pasi fillimisht ishte planifikuar të përfundonte dje. Negociatat, të cilat nisën të martën, përfshijnë si çështje politike ashtu edhe ato të sigurisë.
Izraeli vazhdon të mbajë nën okupim pjesë të Libanit jugor, disa prej tyre të pushtuara prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë luftës së viteve 2023-2024.
Që nga fillimi i ofensivës së tij më 2 mars 2026, sipas shifrave zyrtare libaneze, sulmet ushtarake izraelite kanë vrarë 4.230 persona, kanë plagosur 12.179 të tjerë dhe kanë detyruar mbi 1 milion njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre.