Izraeli godet zonën pranë digës më të madhe të Libanit, sulmi i parë i tillë që nga fillimi i përshkallëzimit

Şahin Demir
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Një sulm ajror izraelit goditi sot një rrugë pranë digës së Qaraounit në lindje të Libanit, thanë autoritetet e vendit, transmeton Anadolu.
Autoriteti Kombëtar i Lumit Litani tha se sulmi shkaktoi shpërndarjen e gurëve dhe mbeturinave në liqen si pasojë e fuqisë së shpërthimit.
Zyrtarët thanë se dëmet e dukshme u kufizuan në rrugë dhe zonat përreth dhe se nuk u regjistrua asnjë dëmtim i drejtpërdrejtë në strukturën e digës apo në objektet e saj.
Agjencia tha se ekipet teknike do të inspektojnë digën dhe infrastrukturën përreth për të vlerësuar sigurinë strukturore dhe për të përcaktuar çdo ndikim të mundshëm nga sulmi, i cili ishte i pari në atë zonë që nga përshkallëzimi i sulmeve në Liban që filloi në fillim të marsit, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit në fund të shkurtit.
Një tjetër sulm izraelit më herët sot thuhet se kishte shënjestruar një rrugë kryesore pranë digës, duke penguar qarkullimin dhe transportin.
Diga e Qaraounit, më e madhja në Liban, ndodhet në rajonin perëndimor të Bekaas dhe përdoret për ujitje, prodhim të energjisë elektrike dhe ruajtje të ujit.