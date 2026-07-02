Izraeli godet pranë një spitali dhe shemb shtëpi në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes kornizë

Şahin Demir
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Forcat izraelite kanë kryer sulme të reja ajrore dhe shembje shtëpish në jug të Libanit, pavarësisht një marrëveshjeje kornizë të nënshkruar javën e kaluar ndërmjet Bejrutit dhe Tel Avivit për një tërheqje graduale të Izraelit, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore libaneze të lajmeve NNA, një dron izraelit goditi pranë Spitalit Ghandour në qytetin Nabatieh al-Faëqa në rrethin Nabatieh.
Në rrethin Bint Jbeil, avionët luftarakë izraelitë kryen një sulm ajror ndaj qytetit Braashit, megjithëse nuk pati njoftime të menjëhershme për viktima apo dëme materiale.
Forcat izraelite kryen gjithashtu atë që NNA e përshkroi si operacione të dhunshme shembjeje, duke shënjestruar disa shtëpi në qytetin Hadatha, ndërsa një tjetër shpërthim i madh u raportua pranë qyteteve Kounine dhe Tayri në të njëjtin distrikt.
Në Tyre, dronë izraelitë të zbulimit u panë duke fluturuar në lartësi të ulët mbi qytetin e Tyre dhe zonat përreth.
Ushtria izraelite nuk komentoi menjëherë lidhur me sulmet apo operacionet e shembjes. Ajo zakonisht pretendon se ka në shënjestër luftëtarë dhe infrastrukturë të Hezbollahut, megjithëse autoritetet libaneze thonë se shumë prej viktimave kanë qenë civilë.
Sulmet ndodhën pavarësisht marrëveshjes kornizë të sponsorizuar nga SHBA-ja, e nënshkruar më 26 qershor ndërmjet Libanit dhe Izraelit, e cila parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga i gjithë territori libanez, duke filluar me dy zona pilot të papërcaktuara.
Megjithatë, marrëveshja nuk përcakton një afat kohor për tërheqjen dhe e lidh atë me marrjen përsipër nga ushtria libaneze të përgjegjësisë së plotë dhe efektive për sigurinë në zonat e evakuuara, së bashku me çarmatimin e të gjitha grupeve të armatosura jashtë kontrollit shtetëror, veçanërisht Hezbollahut.
Zyrtarët libanezë e kanë përshkruar marrëveshjen si një hap të parë drejt rikthimit të sovranitetit shtetëror në të gjithë territorin dhe lehtësimit të kthimit të banorëve të zhvendosur.
Hezbollahu e ka refuzuar marrëveshjen, duke e cilësuar atë si “joekzistente” dhe “poshtëruese”, duke thënë se çdo përpjekje për ta lidhur tërheqjen izraelite me çarmatimin e grupit kalon “vijat e kuqe”.
Sipas të dhënave më të fundit zyrtare libaneze, sulmet izraelite ndaj vendit që nga 2 marsi kanë vrarë 4.298 persona dhe kanë plagosur 12.196 të tjerë.