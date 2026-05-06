Izraeli godet kryeqytetin libanez në sulmin e parë që nga armëpushimi i prillit

Mohammad Sıo
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Izraeli në mbrëmje ka kryer një sulm ajror në periferitë jugore të Bejrutit, duke shënuar sulmin e parë në kryeqytetin libanez që nga hyrja në fuqi e një armëpushimi të përkohshëm më 17 prill, transmeton Anadolu.
Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve, avionët luftarakë izraelitë goditën zonën Ghobeiry pranë vendbanimit Haret Hreik, në Bejrutin jugor.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, pretenduan se sulmi kishte në shënjestër komandantin e Forcës Radwan të Hezbollahut.
"IDF sapo ka goditur në Bejrut komandantin e Forcës Radwan në organizatën Hezbollah për ta eliminuar atë", thanë ata në një deklaratë të transmetuar nga faqja e internetit e lajmeve The Times of Israel.
Nuk pati asnjë koment nga Hezbollahu mbi sulmin apo fatin e komandantit të synuar.
Pavarësisht një armëpushimi të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj, ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkatërrimin e gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra, duke reflektuar shkatërrimin shumëvjeçar të Gazës.