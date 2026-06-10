Izraeli evakuon me forcë lagjen rezidenciale palestineze në Bregun Perëndimor për "stërvitje ushtarake"

Lina Altawell
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Ushtria izraelite i detyroi palestinezët sot të evakuojnë një lagje banimi në lindje të kampit të refugjatëve Nur Shams në Tulkarem në veri të Bregut Perëndimor për të kryer stërvitje ushtarake, thanë burimet lokale, transmeton Anadolu.
Ushtria u urdhëroi banorëve palestinezë të lagjes Jabal al-Salihin të largohen nga zona, të shkojnë në jug dhe të kthehen vetëm pas orës 3 të pasdites sipas orës lokale, thanë burimet. Ushtria gjithashtu urdhëroi banorët të hapin dritaret e shtëpive të tyre ndërsa përgatitej të kryente ushtrime ushtarake në zonë, shtuan burimet.
Një hartë e shtëpive të synuara u shpërnda nga ushtria, sipas asaj që aktivistët ndanë në mediat sociale.
Ndërkohë, ushtria izraelite dërgoi përforcime të reja ushtarake, përfshirë automjete dhe buldozerë të rëndë, në kampin Nur Shams, të cilin ushtria izraelite e ka mbajtur nën një rrethim të rreptë për muaj të tërë.
Kampi ka parë shkatërrime të gjera të infrastrukturës dhe rrugëve gjatë bastisjeve të fundit izraelite gjatë të cilave qindra shtëpi u shembën ose u dogjën, sipas burimeve lokale.
Forcat izraelite vazhdojnë të mbyllin hyrjet e kampit dhe rrethinat e tij, t'i pengojnë banorët të arrijnë atje dhe të qëllojnë me plumba të vërtetë ndaj atyre që përpiqen të hyjnë, thanë të njëjtat burime.
Ushtria izraelite nisi operacion ushtarak në shkallë të gjerë në veri të Bregut Perëndimor vitin e kaluar duke synuar kampet Jenin, Tulkarem dhe Nur Shams.
Që nga 8 tetori 2023, të paktën 1.169 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor nga zjarri i ushtrisë dhe okupuesve izraelite ndërsa 12.666 të tjerë janë plagosur, rreth 23 mijë janë arrestuar dhe 33 mijë të tjerë janë zhvendosur, sipas shifrave zyrtare palestineze.