Izraeli dhe Libani janë të ndarë për tërheqjen nga jugu në bisedimet në Washington

Mohammad Sio
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të premten se raundi i pestë i negociatave Liban-Izrael në Washington ishte zgjatur me një ditë pasi lajmet e mediave thanë se bisedimet nuk arritën të kapërcenin një përçarje të thelluar rreth tërheqjes së forcave izraelite nga Libani jugor, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik izraelit KAN, duke cituar burime të paidentifikuara, tha se mosmarrëveshja kryesore përqendrohet në atë që Izraeli e quan "Linja e Verdhë", ose "Linja Antitank", e krijuar në prill - një linjë imagjinare që shtrihet afërsisht 8 kilometra brenda territorit libanez nga kufiri izraelit.
Izraeli refuzon të tërhiqet nga zonat brenda "Vijës së Verdhë" dhe këmbëngul të ruajë praninë e tij në majën e kodrës së Kalasë Beaufort në Libanin jugor.
KAN tha se Izraeli po konsideron një tërheqje të pjesshme dhe të kushtëzuar nga disa zona të pushtuara, ndërsa Libani po kërkon një tërheqje të plotë izraelite nga të gjitha fshatrat dhe qytetet brenda linjës, duke përfshirë Majdal Zoun, Zibqin, Beit Lif, Tayri dhe Kounine.
Jerusalem Post raportoi se Washingtoni ka propozuar një "plan pilot" për pjesë të Libanit jugor, sipas të cilit ushtria libaneze do të merrte gradualisht kontrollin e zonave të lira dhe do të çmontonte infrastrukturën ushtarake të Hezbollahut.
Mosmarrëveshja kryesore ka të bëjë me atë se ku duhet të fillojë zbatimi. SHBA-ja dhe Libani mbështesin nisjen e planit në zonat e mbajtura aktualisht nga forcat izraelite, ndërsa Izraeli dëshiron që së pari ta testojë atë në zonat ku trupat e tij nuk janë të vendosura "për të vlerësuar aftësinë e ushtrisë libaneze për të parandaluar aktivitetin e Hezbollahut".
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu tha gjatë një konference në Tel Aviv se Izraeli "do të mbetet atje".
Ministri izraeli i Mbrojtjes, Israel Katz tha se ushtria nuk do të tërhiqet nga "zona e sigurisë" në Libanin jugor "edhe nëse SHBA-ja kërkon tërheqje", duke theksuar nevojën për të mbrojtur komunitetet veriore izraelite.