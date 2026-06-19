Izraeli dhe Hezbollahu bien dakord për armëpushim duke filluar nga e premtja

Diyar Güldoğan
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Izraeli dhe Hezbollahu kanë rënë dakord për një armëpushim që do të hyjë në fuqi në orën 16:00 sipas orës lokale të premten, konfirmoi një zyrtar i lartë amerikan për Anadolu.
Zyrtari nuk dha detaje të mëtejshme rreth marrëveshjes.
Njoftimi për armëpushim erdhi pas një sulmi izraelit gjatë natës që vrau të paktën 18 persona në Liban, sipas Ministrisë libaneze të Shëndetësisë libaneze.
Katër ushtarë izraelitë u vranë gjithashtu në një sulm të Hezbollahut në jug të Libanit.