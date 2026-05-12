Izraeli dërgoi bateri dhe personel të "Kupolës së Hekurt" në Emiratet e Bashkuara Arabe gjatë luftës me Iranin

Berk Kutay Gökmen
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ambasadori i SHBA-së në Tel Aviv, Mike Huckabee, tha të martën se Izraeli dërgoi bateri dhe personel anti-raketash "Iron Dome" në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) gjatë luftës në Iran, transmeton Anadolu.
Mike Huckabee i bëri këto komente në skenë në një aktivitet në Tel Aviv, Izrael, sipas CBS News.
"Do të doja të thoja një fjalë vlerësimi për Emiratet e Bashkuara Arabe, anëtarin e parë të Marrëveshjes së Abrahamit. Vetëm shikoni përfitimet. Izraeli sapo u dërgoi atyre bateri dhe personel Iron Dome për t'i ndihmuar në funksionimin e tyre", tha Huckabee.
Nuk pati përgjigje nga Abu Dhabi deri në orën 09:00 në lidhje me pretendimet e Mike Huckabee.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Më shumë se 3.300 njerëz u vranë dhe dhjetëra mijëra u zhvendosën në Iran, ndërsa të paktën 13 ushtarakë amerikanë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën gjatë konfliktit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Trump pa një afat të caktuar.