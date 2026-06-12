Izraeli bombardon shkollën në Gaza ku strehoheshin palestinezët e zhvendosur, plagosen 5 persona

Lina Altawell
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Pesë palestinezë u plagosën sot kur bombardimet e artilerisë izraelite shënjestruan një shkollë që strehonte persona të zhvendosur në kampin e refugjatëve Jabalia në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
Ekipet e ambulancës transportuan të plagosurit pasi predha e artilerisë izraelite goditi shkollën "Abu Hussein", tha një burim në shërbimet mjekësore të Ministrisë së Brendshme. Burimi nuk specifikoi natyrën e lëndimeve. Shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit, të njoftuara më 10 tetor 2025, kanë vazhduar duke vrarë të paktën 981 palestinezë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Në qytetin e Gazës, dronët izraelitë hapën zjarr të rëndë dhe hodhën bomba shpërthyese rreth kryqëzimit Sanafour në lagjen Tuffah në verilindje të qytetit, thanë dëshmitarët. Në Gazën qendrore, sulmet ajrore izraelite shkatërruan dy shtëpi që i përkisnin familjeve Al-Aidi dhe Al-Khamisi në kampin e refugjatëve Maghazi pasi u lëshuan paralajmërime evakuimi për dy blloqet e banimit.
Dëshmitarët thanë se bombardimet shkatërruan plotësisht dy shtëpitë dhe shkaktuan dëme të mëdha në dhjetëra shtëpi aty pranë, duke zhvendosur dhjetëra familje. Një avion luftarak izraelit shënjestroi tokën pranë një shtëpie në Deir al-Balah në Gazën qendrore, duke shkaktuar dëme të rënda në shtëpitë përreth, pa raportuar vdekje ose lëndime, thanë burimet mjekësore.
Në Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, ushtria izraelite kreu dy shembje shtëpish dhe strukturash civile në zonat lindore të qytetit. Shpërthimet u dëgjuan në zona të gjera të enklavës, sipas dëshmitarëve.
Qindra mijëra palestinezë jetojnë në tenda dhe strehimore të përkohshme në të gjithë Gazën pasi lufta e Izraelit shkatërroi shtëpitë e tyre ose i la ato të dëmtuara rëndë, duke detyruar zhvendosje të përsëritura dhe duke i lënë ata në kampe që u mungojnë nevojat themelore dhe shërbimet thelbësore.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, rreth 73 mijë palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 173 mijë të tjerë janë plagosur, ndërsa shkatërrimi i përhapur ka prekur 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.