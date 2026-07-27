Izraeli bastis qendrën e trajnimit të UNRWA-së në Kudsin Lindor, arreston stafin

Lina Altawell
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Forcat izraelite bastisën sot Qendrën e Trajnimit të agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) në kampin e strehimit në Qalandia, në veri të Kudsit Lindor të pushtuar dhe arrestuan stafin brenda zonës, tha guvernatori i Kudsit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, guvernatori tha se forcat izraelite sulmuan qendrën, hodhën gaz lotsjellës dhe mbajtën stafin mësimor dhe administrativ brenda një prej sallave të saj. Forcat izraelite u ngjitën në çatinë e ndërtesës së komitetit lokal të kampit, shtoi ai.
Ushtria izraelite bastisi kampin Qalandia gjatë natës mes të dielës dhe të hënës, duke vendosur forca në disa lagje dhe duke gjuajtur me granata trullosëse dhe gaz lotsjellës dhe duke shkaktuar zjarr, sipas guvernatorit.
Bastisja erdhi rreth gjashtë javë pasi guvernatori i Kudsit paralajmëroi për një plan izraelit për të shkatërruar qendrën e trajnimit të UNRWA-së në Qalandia. Më 11 qershor, guvernatori tha se autoritetet komunale izraelite po avanconin një plan për të ndërtuar një kompleks të ri arsimor në tokën që i përket qendrës.
Qendra u shërben rreth 350 studentëve të moshës 15 deri në 19 vjeç dhe është ndërtuar në tokë të vënë në dispozicion të agjencisë së OKB-së nga qeveria jordaneze përpara se Izraeli të pushtonte Bregun Perëndimor në vitin 1967, sipas UNRWA-së.
Palestinezët akuzojnë Izraelin për rrëmbimin e tokës së tyre dhe minimin e institucioneve palestineze dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kudsin Lindor si pjesë e përpjekjeve për të konsoliduar pushtimin e qytetit dhe për të ndryshuar karakterin e tij demografik dhe kulturor.
Autoritetet izraelite kryen 341 prishje në gjysmën e parë të këtij viti, duke shkatërruar 740 struktura palestineze dhe duke prekur 923 palestinezë, sipas Komisionit të Kolonizimit dhe Rezistencës së Murit.