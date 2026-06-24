Izraeli arreston 11 palestinezë, përfshirë një grua në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Ushtria izraelite arrestoi sot 11 palestinezë, përfshirë një grua, gjatë bastisjeve në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin, transmeton Anadolu.
Në Qalqilya, forcat izraelite arrestuan tre palestinezë ndërsa tre të tjerë u arrestuan në provincën Betlehem, sipas Zyrës së Mediave të të Burgosurve. Një grua u arrestua në fshatin Iktaba në lindje të Tulkaremit, një palestineze në Jaba në jug të Jeninit dhe dy të rinj në fshatin Qusra në jug të Nablusit.
Në veriperëndim të Kudsit të pushtuar, forcat izraelite arrestuan një akademik palestinez nga qyteti Biddu. Ushtria bastisi dhjetëra shtëpi në fshatin Madama në jug të Nablusit, duke i marrë banorët në pyetje në terren, pa u raportuar për arrestime.
Ndërkohë, mësohet se tetë palestinezë u plagosën në sulmet e pushtuesit ndaj shtëpive dhe pronave në provincat Hebron dhe Nablus.
Në Yatta në jug të Hebronit, pushtuesit e armatosur sulmuan shtëpitë dhe tokat bujqësore në zonat Wadi al-Rakhim dhe Khallet al-Hummus, duke plagosur katër palestinezë me gaz piper dhe duke shkulur rreth 60 pemë, tha aktivisti Osama Makhamra. Pushtuesit mbyllën gjithashtu një rrugë që lidh dy zonat, shtoi ai.
Në fshatin Burin në jug të Nablusit, pushtuesit nga vendbanimi Yitzhar sulmuan shtëpinë e një banori, sulmuan një burrë dhe tre nga djemtë e tij si dhe dëmtuan dy automjete, tha kreu i këshillit të fshatit Burin, Ibrahim Imran.
Që nga 8 tetori 2023, përshkallëzimi izraelit nga ushtria dhe pushtuesit në Bregun Perëndimor ka vrarë 1.173 palestinezë, ka plagosur 12.666 persona, ka çuar në arrestimin e rreth 23 mijë të tjerëve dhe ka zhvendosur 33 mijë njerëz, sipas shifrave zyrtare palestineze.
Palestinezët paralajmërojnë se sulmet po i hapin rrugën Izraelit për të aneksuar zyrtarisht Bregun Perëndimor, gjë që do t'i japë fund mundësisë për krijimin e një shteti të pavarur palestinez sipas rezolutës së OKB-së.
Izraeli u krijua në vitin 1948 në tokat e pushtuara nga grupet e armatosura sioniste dhe në vitin 1967 pushtoi territoret e mbetura palestineze, përfshirë Bregun Perëndimor, Rripin e Gazës dhe pjesën lindore të Kudsit.