Izraeli arrestoi 65 nxënës palestinezë në Bregun Perëndimor gjatë këtij viti

Lina Altawell
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Izraeli ka arrestuar 65 nxënës palestinezë të shkollave të mesme në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga fillimi i vitit 2026, përfshirë katër të ndaluar që nga fillimi i provimeve përfundimtare këtë muaj, tha sot Shoqata e të Burgosurve Palestinezë, transmeton Anadolu.
Arrestimet ishin pjesë e “një përshkallëzimi të vazhdueshëm izraelit që synon nxënësit palestinezë dhe privimin e tyre nga e drejta e tyre për arsimim”, tha grupi joqeveritar në një deklaratë.
Grupi i të drejtave tha se një nxënës u vendos nën ndalim administrativ, ndërsa një tjetër u qëllua dhe u plagos përpara se të arrestohej.
“Që nga fillimi i gjenocidit në Gaza, forcat izraelite kanë përshkallëzuar fushatat e arrestimit që synojnë nxënësit në nivele të ndryshme arsimore, si pjesë e operacioneve më të gjera të arrestimit që kanë prekur dhjetëra mijëra palestinezë", shtoi grupi.
"Ata e kanë shndërruar fazën më kritike të rrugëtimit arsimor të një nxënësi të shkollës së mesme në një stacion abuzimi, duke i ndaluar dhe privuar nga shansi për të dhënë provimet e tyre", tha ai.
“Sistemi i burgjeve praktikon sot një politikë të integruar të bazuar në torturën, poshtërimin dhe abuzimin sistematik, që synon thyerjen psikologjike dhe fizike të të burgosurve praktika që synojnë gjithashtu fëmijët e burgosur dhe studentët e paraburgosur”, shtoi grupi.
Grupi i të drejtave u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjnë urgjentisht për të ndaluar shënjestrimin e nxënësve palestinezë dhe për të siguruar të drejtën e tyre për arsimim dhe mbrojtje nga shkeljet.
Sipas shifrave palestineze, sulmet e ushtrisë izraelite dhe pushtuesve në Bregun Perëndimor që nga 8 tetori 2023, kanë vrarë më shumë se 1.173 palestinezë, kanë plagosur 12.666 dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 23.000.
Më shumë se 9.600 të burgosur palestinezë mbahen aktualisht në qendrat e paraburgimit izraelit, përfshirë gra dhe fëmijë, ku përballen me urinë, torturën dhe neglizhencën mjekësore, duke çuar në vdekjen e dhjetëra gjatë ndalimit.