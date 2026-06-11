Izraeli alokon 51 milionë dollarë për vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Qeveria izraelite ndau 152 milionë shekel (51 milionë dollarë) për të përgatitur planet e ndërtimit për 69 vendbanime të paligjshme dhe poste në Bregun Perëndimor të pushtuar, tha sot grupi izraelit kundër vendbanimeve "Paqe Tani" (Peace Now), transmeton Anadolu.
Ndarja u bë gjatë një votimi telefonik nga ministrat javën e kaluar, tha grupi në një deklaratë, duke shtuar se qeveria po përgatit gjithashtu një projekt-rezolutë për të ndarë më shumë se 1 miliard shekel (337 milionë dollarë) për të krijuar vendbanime të reja të paligjshme dhe poste në territorin e pushtuar.
Grupi "Paqe Tani" tha se vendimi cakton fondet për Ministrinë e Strehimit për të përfunduar procedurat fillestare të planifikimit për vendbanimet e legalizuara nga qeveria midis 2023 dhe 2025 së bashku me përgatitjen e planeve për të zgjeruar ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor.
Nuk ka patur asnjë koment të menjëhershëm nga qeveria lidhur me këtë raport.