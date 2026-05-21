Izrael, 422 pjesëmarrës të Flotiljes Globale Sumud nisen drejt Turqisë

Asiye Latife Yılmaz
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Një total prej 422 pjesëmarrësish nga Flotilja Globale Sumud, përfshirë 85 shtetas turq, u nisën nga Aeroporti Ramon në Izrael dhe janë në rrugë për në Turqi, thanë burime të Ministrisë së Jashtme Turke të enjten, transmeton Anadolu.
Ata thanë se si pjesë e përpjekjeve të evakuimit të koordinuara nga Ministria e Jashtme, pjesëmarrësit e ndaluar nga forcat izraelite u larguan nga aeroporti nën mbikëqyrjen e zyrtarëve nga Ambasada e Turqisë në Tel Aviv.