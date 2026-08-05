Italia thekson nevojën për vazhdimin e dialogut për Ngushticën e Hormuzit

İlayda Çakırtekin
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani theksoi nevojën për dialog të vazhdueshëm për Ngushticën e Hormuzit gjatë një bisede telefonike sot me homologun e tij iranian, Abbas Araghchi, transmeton Anadolu.
Tajani tha në kompaninë amerikane të mediave sociale X se Araghchi e kishte informuar atë për negociatat midis Iranit dhe Omanit që synojnë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit për trafikun tregtar.
"Përsërita rëndësinë e vazhdimit të dialogut për të arritur me shpejtësi zgjidhje politike të krizës, përfshirë me SHBA-në dhe për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm. Është thelbësore të sigurohet liria e plotë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, pa tarifa apo kufizime, në interes të stabilitetit rajonal dhe ekonomisë globale", tha ai.
Tajani tha se ata kishin diskutuar gjithashtu për Libanin. “Shpresoj se negociatat e vazhdueshme në Romë do të japin rezultate konkrete për të konsoliduar armëpushimin dhe për të arritur marrëveshje të përgjithshme”, shtoi ai.
Ai ripohoi angazhimin e Italisë për të luajtur rolin e saj në promovimin e dialogut, sigurisë dhe paqes në Lindjen e Mesme. Mediat iraniane raportuan kohët e fundit se Teherani ishte afër arritjes së një mirëkuptimi me Muskatin për një korridor të ri lundrimi, me kusht që SHBA-ja të ndalonte ndërhyrjen në negociata.
Zyrtarët iranianë kanë akuzuar vazhdimisht Washingtonin se kërkon të ndikojë në bisedimet dhe të vonojë një marrëveshje përmes kërcënimeve ushtarake.