Italia rrit alarmin për thatësirën ​​në lumin Po, mbi 100 komuna përballen me mungesë uji

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30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
BRUKSEL (AA) – Kushtet e thatësirës në pellgun e lumit Po në Itali janë përkeqësuar, duke bërë që autoritetet të rrisin nivelin e rrezikut të ujit në “të lartë”, mes shqetësimeve në rritje për furnizimet me ujë të pijshëm, raportoi të enjten agjencia e lajmeve ANSA, transmeton Anadolu.
Vendimi u njoftua pas një takimi të Observatorit të Përhershëm për Përdorimin e Ujit, të koordinuar nga Autoriteti i Pellgut të Lumit Po (AdbPo), i cili monitoron burimet ujore në pellgun më të madh lumor të Italisë.
Më shumë se 100 komuna në rajonet veriore të Piemontes dhe Lombardisë po përballen me ndërprerje në furnizimin me ujë të pijshëm për shkak të mungesës së zgjatur të reshjeve dhe uljes së prurjeve të lumit, sipas AdbPo-s.
Autoritetet thanë se masat emergjente janë zbatuar në disa komuna të prekura, ku cisterna me ujë janë vendosur prej ditësh për të rimbushur rezervuarët e ujësjellësve dhe për të ruajtur furnizimin e pandërprerë me ujë për banorët.
Lugina e lumit Po, rajoni më i rëndësishëm bujqësor dhe industrial i Italisë, është prekur gjithnjë e më shumë nga thatësirat e përsëritura vitet e fundit, ndërsa kushtet e zgjatura të thata kanë rritur presionin mbi burimet ujore për familjet, bujqësinë dhe industrinë.
Ndërkohë, autoritetet holandeze thanë se nuk janë planifikuar masa për thatësirën, pavarësisht përkeqësimit të kushteve dhe nivelit të lumit Rajn që ka arritur nivelin më të ulët të regjistruar ndonjëherë në stacionin matës Lobith, sipas transmetuesit NOS.
Holanda ka qenë nën Fazën 2 të kuadrit kombëtar për mungesën e ujit që nga 16 korriku, që tregon një mungesë “reale” të ujit.
Autoritetet po përqendrohen në shpërndarjen efikase të ujit të ëmbël në dispozicion dhe ruajtjen e tij përmes masave të ndryshme, përfshirë përdorimin e pompave emergjente, ndërsa ndalimet për marrjen e ujit mbeten në fuqi në pjesë të mëdha të vendit.
Zyrtarët paralajmëruan gjithashtu për rritjen e kripëzimit në rajonet perëndimore dhe përkeqësimin e cilësisë së ujit për shkak të përhapjes së algave blu-jeshile.
Në Bullgari, autoritetet thanë se nivelet e ujit në Danub kanë rënë në nivele historikisht të ulëta, duke krijuar atë që zyrtarët e përshkruan si një situatë të paprecedentë, e cila ka sjellë transportin ujor pothuajse në ndalesë.
Niveli i ujit të Danubit në qytetin verior Ruse ka rënë në 87 centimetra nën nivelin zero të referencës, ndërsa zyrtarët paralajmëruan se kushtet pritet të përkeqësohen në javët e ardhshme.