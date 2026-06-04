Italia pranon të marrë mbrapsht azilkërkuesit nga Holanda

İlayda Çakırtekin
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Italia ka arritur marrëveshje me Holandën për marrjen e azilkërkuesve, tha të mërkurën ministri holandez i Azilit dhe Migracionit, Bart van den Brink, transmeton Anadolu.
Van den Brink nënshkroi një memorandum mirëkuptimi në Romë me ministrin e Brendshëm italian, Matteo Piantedosi, duke i hapur rrugën azilkërkuesve që udhëtuan në Holandë nëpërmjet Italisë për t'u kthyer sërish në vend, raportoi transmetuesi NOS.
Më tej ai tha se kishte rënë dakord me Piantedosin që sapo Pakti Evropian i Migracionit të hyjë në fuqi më 12 qershor, Italia do të fillojë të pranojë kthimin e azilkërkuesve.
Ndërkohë personat që janë regjistruar në Holandë para datës 12 qershor nuk do të kthehen më.
Ndërsa Pakti i Migracionit u lejon shteteve anëtare të lehtësojnë presionin mbi vende të tilla si Italia ose duke pranuar azilkërkues ose duke ofruar forma financiare dhe forma të tjera të ndihmës, Van den Brink tha se Holanda do të zgjidhte këtë të fundit.
Holanda dhe Italia ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin për kthimin e azilkërkuesve të refuzuar në vendet e tyre të origjinës dhe luftimin e kontrabandës së emigrantëve.