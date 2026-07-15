Italia planifikon të kërkojë ujë nga Zvicra ndërsa thatësira përkeqësohet

Beyza Binnur Dönmez
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Rajoni verior italian Piemonte planifikon t’i kërkojë kantonit zviceran Ticino të rrisë furnizimet me ujë, pasi përkeqësimi i thatësirës po ushtron presion mbi bujqësinë dhe burimet e ujit të pijshëm, transmeton Anadolu.
“Ne nuk mund të presim as edhe një minutë më shumë”, tha presidenti i rajonit Piemonte, Alberto Cirio, pas organizimit të një takimi të përbashkët mbi krizën e ujit.
Sipas agjencisë Keystone-SDA, rreth 100 komuna kanë vendosur tashmë masa për të kontrolluar konsumin e ujit të pijshëm, ndërsa në disa zona malore janë vendosur cisterna për furnizim me ujë.
Sipas raportit, Piemonti gjithashtu planifikon të kërkojë furnizime shtesë me ujë për përdorim bujqësor nga rajoni fqinj i Luginës Aosta.
Deri dje pasdite, autoritetet në Ticino nuk kishin marrë ende një kërkesë zyrtare nga Piemonti, tha një zëdhënës i qeverisë kantonale për Keystone-SDA.
Reshjet në pellgun e lumit Po gjatë muajit qershor ishin 36 për qind më të ulëta se mesatarja historike mujore e periudhës 1991-2020, ndërsa temperaturat ishin 3.5 gradë Celsius më të larta se mesatarja.
Në Isola Sant’Antonio, pranë Alessandrias, prurja mesatare e lumit Po ishte 75 për qind më e ulët se mesatarja historike.
Shoqata e fermerëve Coldiretti Torino, sipas raportit, ka kërkuar gjithashtu shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për sektorin bujqësor, në mënyrë që të mundësohet ofrimi i mbështetjes së jashtëzakonshme për fermat.
“Situata po përkeqësohet me shpejtësi në të gjithë zonën e Torinos”, paralajmëroi presidenti i shoqatës, Bruno Mecca Cici.