Italia përgatitet për vapë ekstreme dhe stuhi të fortë, ndërsa vala e të nxehtit përfshin vendin

İlayda Çakırtekin
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Ndërsa një valë e të nxehtit përfshin Italinë, vendi përgatitet për nxehtësi ekstreme dhe stuhi të fortë, raportoi agjencia e lajmeve ANSA, transmeton Anadolu.
Edhe pse temperaturat pritet të kthehen në nivele sezonale në ditët në vijim, energjia termike e akumuluar mund të sjellë edhe breshër të fortë.
Italia qendrore dhe veriore pritet të shohin temperatura që afrohen në 40°C , ndërsa parashikohen stuhi rreth Alpeve.
Të mërkurën, temperaturat pritet të bien, por ndryshimi ka të ngjarë të sjellë stuhi të fortë, breshër të madh dhe rrëke, veçanërisht në të gjithë Italinë veriore dhe pjesë të rajoneve qendrore dhe jugore.
Ndërkohë, 22 qytete janë nën alarme të kuqe për motin, me numrin që pritet të rritet në 25 gjatë dy ditëve të ardhshme.
Të dielën, një ndërprerje e energjisë elektrike për shkak të nxehtësisë ndodhi edhe në qytetin verior të Padovës.
Një stuhi e fortë shkaktoi gjithashtu një rrëshqitje balte që goditi tre shtëpi në Tirolin Jugor, duke plagosur pesë persona dhe duke detyruar evakuimin e 69 personave nga disa ndërtesa.