Italia përfshihet nga protesta dhe ndërprerje transporti gjatë grevës mbarëkombëtare

Mehmet Solmaz
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Protesta dhe ndërprerje në transport kanë përfshirë sot gjithë Italinë gjatë një greve të përgjithshme kombëtare të organizuar nga sindikatat në shenjë proteste ndaj rritjes së kostos së jetesës, pasigurisë në punë dhe rritjes së shpenzimeve ushtarake, raporton Anadolu.
Marshime dhe tubime u planifikuan në disa qytete, përfshirë Romën, Milanon, Napolin, Bolonjën, Firencën, Gjenovën, Torinon, Palermon dhe Katanian. Greva u thirr nga disa sindikata bazë të punëtorëve, përfshirë CUB, SGB, SI COBAS dhe USI, së bashku me organizata propalestineze në Itali.
Protestuesit kërkuan rritje pagash dhe pensionesh, ndalimin e dëbimeve dhe punësimeve të pasigurta si dhe kundërshtuan atë që organizatorët e quajtën “kosto e lartë e jetesës e shkaktuar nga luftërat”.
Grupet gjithashtu dënuan “gjenocidin e vazhdueshëm ndaj popullit palestinez dhe libanez” dhe kërkuan që Italia të pezullojë marrëdhëniet politike dhe tregtare me Izraelin.
Grupi shtetëror hekurudhor i Italisë "FS" tha se një grevë e veçantë e punëtorëve të hekurudhave filloi të enjten në mbrëmje dhe do të vazhdojë deri të premten në mbrëmje, duke ndikuar në shërbimet e trenave në mbarë vendin.