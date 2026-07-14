Italia përballet me nxehtësinë ekstreme, temperaturat pritet të arrijnë në 47 gradë Celsius

Melike Pala
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Italia po përballet me fazën më intensive të valës së tretë të të nxehtit të vitit, me temperatura që priten të arrijnë deri në 45 gradë Celsius në Sardinia pasi kushtet e thatësirës shkaktojnë mungesë uji, transmeton Anadolu.
Sistemi i alarmit për ngrohjen e vendit është zgjeruar pasi autoritetet paralajmërojnë për kushte të rrezikshme në Italinë qendrore dhe jugore, njoftoi sot agjencia e lajmeve ANSA. Numri i qyteteve nën nivelin më të lartë të alarmit të kuq është rritur nga niveli 2 të hënën në nivelin 4 të martën, me shtatë qytete që pritet të arrijnë kategorinë më të lartë të rrezikut deri të mërkurën.
Meteorologët parashikojnë temperatura nga 39 gradë Celsius deri në 41 gradë Celsius në shumë zona të Italisë qendrore dhe jugore, me Sardinian që pritet të arrijë në 45 gradë Celsius deri të premten.
Meteorologu Federico Brescia tha se nxehtësia ekstreme do ta shtynte nivelin e ngrirjes mbi 5.000 metra, duke e përshkruar ngrohjen si "të jashtëzakonshme".
Qyteti i Firencës është nën alarmin kuq që nga 8 korriku dhe do të qëndrojë në nivelin më të lartë të rrezikut të paktën deri të mërkurën.