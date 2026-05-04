Italia nis hetime për ndalimin e dy shtetasve të saj në flotiljen e ndihmës për Gazën

Necva Taştan Sevinç
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Zyra e Prokurorit të Romës njoftoi sot se ka hapur hetim mbi ndalimin e shtetasve italianë gjatë interceptimit nga Izraeli ndaj flotiljes së ndihmës për Gazën në ujërat ndërkombëtare pranë Greqisë, transmeton Anadolu.
Hetimi lidhet me një operacion të kryer natën e 29 prillit pranë brigjeve të ishullit grek të Kretës, ku forcat izraelite interceptuan disa anije të Flotiljes Global "Sumud" që përpiqeshin të arrinin në Gaza me ndihmë humanitare, raportoi agjencia italiane e lajmeve ANSA.
Prokurorët nisën hetimin pasi morën tre ankesa zyrtare, përfshirë dy që kishin të bënin me aktivistët Thiago de Avila dhe Saif Abukeshek, të cilët thuhet se u morën nga anije me flamur italian dhe aktualisht janë në paraburgim.
Çështja gjithashtu synon individë të paidentifikuar me dyshimin për rrëmbim, grabitje dhe shkaktim dëmesh me rrezikun e mbytjes së anijes, sipas raportit. Hetuesit pritet të paraqesin kërkesë për bashkëpunim gjyqësor ndërkombëtar, të njohur si letër porosie, tek autoritetet izraelite si pjesë e hetimit.
Flotilja Global "Sumud" u sulmua të enjten pranë Kretës, 600 milje detare nga destinacioni i saj, enklava e shkatërruar nga bllokada e Gazës. Anijet e para të flotiljes, që transportonin ndihma humanitare u nisën nga Barcelona më 12 prill ndërsa flota kryesore u nis nga ishulli italian i Siçilisë më 26 prill, me qëllim thyerjen e bllokadës shumëvjeçare të Gazës nga Izraeli.
Izraeli ka vendosur bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2.4 milionë banorët e territorit në prag të urisë. Ai nisi ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë mbi 72 mijë palestinezë, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.