Italia miraton rregullat "anti-maranza", lejohet ndalimi parandalues edhe për të miturit

Beyza Binnur Dönmez
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Këshilli i Ministrave i Italisë ka miratuar masa të reja sigurie që zgjerojnë rregullat e ndalimit parandalues për të miturit dhe i japin policisë lokale kompetenca shtesë, raportoi të martën "L'Unione Sarda", transmeton Anadolu.
Sipas raportimit, masat të njohura në Itali si rregullat "anti-maranza" dhe që synojnë trajtimin e krimit të të rinjve dhe çrregullimeve të rrugës, i janë shtuar projektligjit të sigurisë. Sipas masave, policia lokale mund të kryejë ndalime parandaluese me miratimin e prokurorit.
Ministri i Brendshëm, Matteo Piantedosi tha se "i ashtuquajturi regjim i ndalimit parandalues është zgjeruar për të përfshirë të edhe të miturit". Ai theksoi se masa mund të përdoret gjatë operacioneve specifike të policisë për të parandaluar krimet që kërcënojnë rendin publik në zonat e mbushura me njerëz, përfshirë rrethet e jetës së natës.
"Autoritetet mund të ndërhyjnë kur ka baza të arsyeshme për të besuar se individët janë përfshirë në sjellje që rrezikojnë sigurinë publike, përfshirë rastet e posedimit të armëve ose objekteve që në çfarëdo mënyre tregojnë një person të rrezikshëm", tha ai.
Masat pasojnë një incident të 2 korrikut në Colosseum, ku një grup të rinjsh sulmuan oficerët e policisë dhe dëmtuan një automjet policie, thuhet në raport. Masat e mëparshme të miratuara më 5 shkurt përfshinin dispozita "kundër tehut" që shqiptonin dënime me burg deri në tre vjet për mbajtjen e një thike me një teh të paktën 8 centimetra jashtë shtëpisë.