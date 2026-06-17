Italia miraton partneritetin për prodhimin e dronëve midis Leonardo dhe Baykar të Turqisë

Mücahithan Avcıoğlu
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Italia ka miratuar një sipërmarrje të përbashkët të planifikuar midis kompanisë së mbrojtjes Leonardo dhe prodhuesit turk të dronëve Baykar për të zhvilluar dhe prodhuar sisteme ajrore pa pilot të gjeneratës së ardhshme, sipas një raporti nga e përditshmja italiane "Il Messaggero", transmeton Anadolu.
Këshilli i Ministrave të Italisë miratoi marrëveshjen sipas rregullave të vendit "Fuqia e Artë", duke miratuar krijimin e një sipërmarrjeje të përbashkët 50-50 midis Leonardo dhe Baykar, në varësi të një numri kushtesh dhe kërkesash, raportoi gazeta.
Rregullat e "Fuqisë së Artë" i lejojnë qeverisë italiane të rishikojë dhe të vendosë kushte për investimet që përfshijnë sektorë strategjikisht të rëndësishëm si mbrojtja dhe siguria kombëtare. Partneriteti do të përqendrohet në zhvillimin dhe prodhimin e "sistemeve ajrore të pilotuara nga distanca të gjeneratës së ardhshme".
Miratimi, i mbështetur nga ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto, erdhi përpara një afati rregullator, sipas raportit.
Ndër kushtet e bashkangjitura në marrëveshje, aktivitetet ndërkombëtare të biznesit duhet të drejtohen vetëm drejt vendeve të përafruara me politikat e BE-së dhe NATO-s në mënyrë që të mbrohen interesat strategjike të Italisë dhe të sigurohet vazhdimësia e zinxhirit të furnizimit.
Agjencitë italiane të inteligjencës kërkuan masa për të mbrojtur informacionin e klasifikuar dhe teknologjitë e ndjeshme të përfshira në sipërmarrje, duke synuar të zvogëlojnë rrezikun e humbjes së aftësive teknologjike kombëtare, tha raporti.
Për Leonardo-n, marrëveshja siguron akses në një treg dronësh që kompania vlerëson se do të ketë një vlerë prej 100 miliardë eurosh gjatë dekadës së ardhshme. Për Baykar-in, një nga eksportuesit kryesorë të dronëve në botë, partneriteti pritet të forcojë aksesin në tregjet evropiane të mbrojtjes përmes bazës industriale të Italisë.
Sipas deklaratave të mëparshme të cituara nga gazeta, objektet në Ronchi dei Legionari, Torino, Grottaglie dhe Rome Tiburtina pritet të marrin pjesë në bashkëpunim. Miratimi i qeverisë pasoi një diskutim të shkurtër në një takim të Këshillit të Ministrave ku morën pjesë zyrtarë të lartë, përfshirë ministrin e Jashtëm, Antonio Tajani dhe Crosetto, tha raporti.
Marrëveshja tani është funksionale, sipas "Il Messaggero".
Leonardo dhe Baykar nënshkruan memorandum mirëkuptimi në mars të vitit të kaluar për të krijuar sipërmarrjen e përbashkët, e cila u lançua zyrtarisht në qershor 2025 nën emrin LBA Systems.