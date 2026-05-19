Aysu Biçer
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Italia ka kërkuar një sqarim urgjent nga Izraeli pas raportimeve se forcat detare izraelite përdorën forcë ndaj anijeve të përfshira në Flotiljen Globale Sumud, e cila po përpiqej të arrinte në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Italisë, 27 shtetas italianë në bord të flotiljes janë ndaluar pasi forcat izraelite interceptuan anijen. Zyrtarët thanë se anijet pritet të dërgohen në portin e Ashdodit.
Ministri i Punëve të Jashtme, Antonio Tajani, kërkoi nga Izraeli të verifikojë urgjentisht raportimet nga aktivistët që thanë se ndaj anijeve të flotiljes janë përdorur plumba gome ose predha të tjera.
Ai bëri thirrje për “një verifikim urgjent të përdorimit të forcës” pas raportimeve kontradiktore mbi incidentin.
Flotilja, e njohur si Flotilja Globale Sumud, përfshin aktivistë ndërkombëtarë që po përpiqen të arrijnë në Gaza përmes detit.
Agjencia ANSA raportoi se zëdhënësja italiane, Maria Elena Delia, tha se anijet e marinës izraelite kanë qëlluar ose goditur disa anije, përfshirë një që lundronte nën flamurin italian.
“Anijet e marinës izraelite po qëllojnë me predha, llojin e të cilave nuk e dimë. Nuk e dimë nëse janë të vërteta apo prej gome”, tha Delia në një video-deklaratë.
Ajo shtoi se gjashtë anije janë goditur, përfshirë anijen Girolama, e cila sipas saj mbante flamurin italian. Delia e përshkroi situatën si “jashtëzakonisht serioze”, edhe nëse janë përdorur municione jo-vdekjeprurëse.
Një zëdhënës izraelit tha për ANSA se janë përdorur masa jo-vdekjeprurëse pasi anijeve u ishin dhënë paralajmërime të përsëritura. Ai shtoi se nuk është qëlluar drejtpërdrejt ndaj protestuesve dhe nuk janë raportuar të lënduar.
“Në asnjë moment nuk janë shkrepur të shtëna. Pas paralajmërimeve të përsëritura, ndaj anijes janë përdorur mjete jo-vdekjeprurëse dhe jo ndaj protestuesve, por si paralajmërim”, thuhej në deklaratë.