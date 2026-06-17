Italia i kërkon Izraelit të mos dëmtojë përpjekjet për paqe të nisura nga SHBA-ja

Ahmet Gençtürk
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Italia i kërkoi të mërkurën Izraelit që të mos dëmtojë përpjekjet për paqe të nisura nga SHBA-ja në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Kryeministrja Giorgia Meloni, në një konferencë për shtyp pas samitit të G7-tës në Francë, theksoi se situata në Lindjen e Mesme, përfshirë Rripin e Gazës, Libanin dhe Ngushticën e Hormuzit, ishte ndër temat kryesore të diskutimit në takim.
“Ajo që synojmë është të promovojmë zgjidhje afatgjata dhe thelbësore që shkojnë përtej armëpushimeve afatshkurtra”, tha ajo.
Meloni shtoi se roli i Izraelit në këtë proces është thelbësor.
“Ne presim që Izraeli të jetë një aktor pozitiv në rrugën drejt paqes në rajon”, tha ajo, duke shtuar se retorika e ashpër, e nxitur nga fushata zgjedhore në Izrael, nuk duhet të lejohet të rrezikojë përpjekjet për paqe.