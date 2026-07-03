Italia i bashkohet Bullgarisë në kundërshtimin e sanksioneve të BE-së ndaj Patriarkut rus Kirill

İlayda Çakırtekin
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Italia i është bashkuar Bullgarisë në kundërshtimin e propozimit të Bashkimit Evropian (BE) për të vendosur sanksione ndaj Patriarkut rus Kirill, transmeton Anadolu.
Duke cituar diplomatë evropianë, media bullgare Novinite raportoi se Italia ka ngritur kundërshtime ndaj sanksioneve të propozuara ndaj Patriarkut Kirill, si pjesë e paketës së 21-të të masave të bllokut kundër Rusisë, e cila do t’i ndalonte atij hyrjen në territorin e BE-së.
Derisa Bullgaria tashmë kishte shprehur kundërshtimin e saj ndaj vendosjes së sanksioneve ndaj liderit fetar, edhe Italia theksoi rezervat e saj dhe bëri thirrje për diskutime të mëtejshme para se ta mbështeste këtë masë.
Një diplomat evropian, i cituar nga raporti, tha se kundërshtimet e Italisë burojnë nga qëndrimi i Vatikanit dhe shqetësimet lidhur me pasojat më të gjera që mund të ketë vendosja e sanksioneve ndaj liderit shpirtëror të një kishe të krishtere.