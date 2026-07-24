Italia heton pretendimet se macet janë përdorur për të përhapur zjarret në Kalabri

Necva Taştan Sevinç
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Autoritetet italiane po hetojnë pretendimet se macet e gjalla janë përdorur për të përhapur zjarret në pyje në rajonin jugor të Kalabrisë, transmeton Anadolu.
Pretendimet, të zbuluara nga Departamenti i Mbrojtjes Civile të Kalabrisë, janë pjesë e një hetimi për zjarret që kanë prekur së fundmi rajonin, raportoi të enjten e përditshmja Corriere della Sera.
Hetuesit po shqyrtojnë raportet se macet kishin lecka të njomur në lëng të ndezshëm të lidhur në bishtin e tyre përpara se të përdoreshin për të përhapur flakët nëpër vende të shumta.
Në zonat e prekura nga zjarret thuhet se janë zbuluar edhe pajisje ndezëse me vonesë.
Akuzat nuk janë konfirmuar ende në mënyrë të pavarur dhe mbeten nën hetim.
Dy organizata të mirëqenies së kafshëve, LNDC Animal Protection dhe Organizata Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Kafshëve (OIPA), paraqitën ankesa duke u bërë thirrje autoriteteve të vërtetojnë faktet dhe të identifikojnë këdo përgjegjës.
“Nëse raportet e Mbrojtjes Civile do të konfirmoheshin, ne do të përballeshim jo vetëm me një krim shumë të rëndë mjedisor, por edhe me një nga episodet më tronditëse të mizorisë së kafshëve në vitet e fundit”, tha presidentja e LNDC, Piera Rosati.
Presidenti i OIPA në Itali, Massimo Comparotto tha se përdorimi i supozuar i kafshëve për të ndezur zjarret do të përbënte "një akt shumë të rëndë kriminal dhe mizori të papranueshme".
Ai shtoi se një sjellje e tillë jo vetëm që do t'i dënonte kafshët me një "vdekje të tmerrshme", por gjithashtu do të rrezikonte njerëzit, shtëpitë, pyjet dhe ekosistemet e tëra.
Grupet i kërkuan kujtdo që ka informacion përkatës të kontaktojë autoritetet e zbatimit të ligjit.
Zjarret shkatërrojnë mijëra hektarë pyje dhe bimësi mesdhetare në Itali çdo vit, duke vrarë kafshët e egra dhe duke privuar kafshët e mbijetuara nga ushqimi, uji dhe strehimi.