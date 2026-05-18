Italia goditet nga grevë masive kundër riarmatosjes dhe në solidaritet me Gazën

Barış Seçkin
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Një grevë e përgjithshme mbarëkombëtare u zhvillua të hënën në Itali në shenjë proteste kundër politikave të riarmatosjes dhe në mbështetje të palestinezëve në Gaza, transmeton Anadolu.
Greva u organizua pas thirrjes së sindikatës USB dhe grupeve të tjera të shoqërisë civile nën sloganin “Ne bllokojmë gjithçka”.
Pjesëmarrësit kundërshtuan rritjen e kostos së jetesës, rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe atë që e cilësojnë si prioritizim të armatimit në dëm të shëndetësisë dhe arsimit.
Ata gjithashtu shprehën kundërshtim ndaj sulmeve të Izraelit në Gaza dhe mbështetje për “Global Sumud Flotilla”, një iniciativë civile ndihmash që synon të arrijë në territor.
Protesta u mbajtën në disa qytete, përfshirë Romën, ku demonstruesit u mblodhën në Piazza Cinquecento.
Shumë pjesëmarrës mbanin flamuj palestinezë dhe kërkonin që qeveria italiane të ulë ose të ndërpresë atë që e quajnë bashkëfajësi me Izraelin.
Gjatë protestave u dëgjuan vazhdimisht thirrje për “Palestinë e lirë”.
Në të gjithë vendin u raportuan ndërprerje në transport.
Në Romë u pezullua një linjë metroje, ndërsa në Napoli u ndërpre shërbimi në një linjë metroje.
Në Milano u prekën disa linja hekurudhore periferike, ndërsa punëtorët e porteve në Livorno zhvilluan veprime industriale.
Protestat theksuan gjithashtu solidaritet me aktivistët e përfshirë në flotiljen “Sumud”.
Aktivisti me origjinë palestineze nga Spanja, Saif Abukeshek, i ndaluar më parë gjatë një incidenti detar me forcat izraelite, mori pjesë në tubimin në Romë.
Ai për Anadolu tha se ndërhyrjet e fundit ndaj anijeve të flotiljes në ujëra ndërkombëtare përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe i lidhi ato me kritikat ndaj politikave të tregtisë së armëve të Italisë.
Një protestues tjetër, Andrea Ziccaro, tha se greva synonte të kundërshtonte atë që e quajti “ekonomi lufte”, duke argumentuar se prioriteti i shpenzimeve ushtarake çon në neglizhimin e shërbimeve sociale si shëndetësia dhe arsimi.
Natalia Mancini, gjithashtu prote
stuese, shtoi se incidentet e fundit me flotiljen zbuluan “maskën” e asaj që ajo e quajti demokraci të ashtuquajtur.