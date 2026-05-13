Italia do të zhvendosë mina-pastruese më afër Hormuzit, përjashton mision të ri ushtarak

Giada Zampano
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ministri italian i Punëve të Jashtme, Antonio Tajani dhe ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto, para ligjvënësve kanë deklaruar se Italia po përgatitet të zhvendosë dy anije mina-pastruese më afër Ngushticës së Hormuzit si masë parandaluese, ndërsa përjashton një kërkesë të menjëhershme për një mision të ri ushtarak, transmeton Anadolu.
Crosetto tha se anijet do të ripozicionohen në faza, fillimisht në Mesdheun lindor dhe më pas në Detin e Kuq, brenda misioneve ekzistuese të autorizuara nga parlamenti. "Si një masë thjesht parandaluese, po përgatisim që mina-pastrueset të vendosen relativisht më afër Ngushticës", tha ai.
Ministrat italianë kërkuan të sigurojnë parlamentin se Italia nuk po zgjeron rolin e saj ushtarak pa mbikëqyrje, edhe pse tensionet po kërcënojnë një rrugë kyçe globale të transportit detar.
"Ne nuk duam të kërkojmë autorizim për një mision të ri ushtarak në Gjirin Persik", tha Tajani duke shtuar se çdo pjesëmarrje eventuale në një koalicion ndërkombëtar do të vijë "vetëm pas përfundimit të armiqësive".
Crosetto theksoi se çdo operacion i ri do të kërkonte kushte të rrepta. "Një mision i ri ushtarak parashikon së pari një armëpushim real, pastaj kornizë ligjore dhe në fund autorizimin e Parlamentit", tha ai duke e përshkruar situatën si të brishtë dhe të paqëndrueshme.
Seanca u fokusua në përpjekjet ndërkombëtare për të rikthyer lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit. Ministrat thanë se Italia po vepron brenda kompetencave të misioneve ekzistuese dhe po i ndan planet me transparencë maksimale.
Crosetto theksoi se rreth 40 vende po shqyrtojnë kontributin në sigurimin e kësaj rruge detare ndërsa 24 prej tyre kanë shprehur gatishmëri për të ofruar kapacitete të specializuara. Kontributet përfshijnë anije, njësi mbështetëse dhe personel për çminim detar nga vendet evropiane dhe aleate, së bashku me dislokimet ekzistuese në rajon.
Ai shtoi se iniciativa paralele, përfshirë një të promovuar nga SHBA-ja, po zhvillohen paralelisht me përpjekjet më të gjera dhe do të duhet të koordinohen.