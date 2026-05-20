Italia do të thërrasë ambasadorin izraelit për trajtimin e aktivistëve të flotiljes që shkon në Gaza

Şeyma Erkul Dayanç
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Italia do të thërrasë ambasadorin izraelit për trajtimin e aktivistëve të përfshirë në flotiljen e ndihmës që ishte drejtuar për në Gaza, të cilën kryeministrja Giorgia Meloni dhe kryediplomati Antonio Tajani e përshkruan si "të papranueshme", transmeton Anadolu.
"Imazhet e ministrit izraelit Ben Gvir janë të papranueshme. Është e papranueshme që këta protestues, përfshirë shumë qytetarë italianë, i nënshtrohen këtij trajtimi që shkel dinjitetin e tyre njerëzor", thanë Meloni dhe Tajani në një deklaratë të përbashkët.
Qeveria italiane tha se po ndërmerr hapa të menjëhershëm në nivelet më të larta institucionale për të siguruar lirimin e qytetarëve italianë të përfshirë në incident. Roma gjithashtu kërkoi një kërkim falje për trajtimin e aktivistëve dhe atë që e përshkroi si shpërfillje të kërkesave të saj të qarta.
"Për këto arsye, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar do të thërrasë menjëherë ambasadorin izraelit për të kërkuar sqarime zyrtare për atë që ndodhi", tha deklarata.
Më herët, Flotilja Globale "Sumud" tha se të 50 anijet në konvojin e saj të ndihmës ishin sekuestruar nga Izraeli. Së bashku, ato transportonin 428 persona nga 44 vende, duke u nisur nga rrethi turk Marmaris në një përpjekje të re për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite të vendosur në Gaza që nga viti 2007.
Ky nuk ishte incidenti i parë i tillë që përfshinte flotiljen. Në fund të muajit prill, ushtria izraelite sulmoi anijet e flotiljes në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës. Konvoji në atë kohë përfshinte 345 pjesëmarrës nga 39 vende, përfshirë qytetarë turq.
Izraeli ka vendosur një bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2.4 milionë banorët e territorit në prag të urisë. Ushtria izraelite nisi ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë njerëz, duke plagosur mbi 172 mijë si dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.