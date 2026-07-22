İlayda Çakırtekin
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani njoftoi sot se Roma do të presë një takim më 28-29 korrik për zgjidhjen me dy shtete në Lindjen e Mesme, sipas "Sky Tg24", transmeton Anadolu.
Tajani tha se do të bashkëkryesonte takimin e Aleancës Globale në Romë për zgjidhjen me dy shtete me homologun e tij saudit, duke synuar t'i jepte një shtysë të re Deklaratës së New Yorkut të vjeshtës së kaluar për një zgjidhje.
Ai tha se mbledhja do të përfshijë një fokus të fortë në dialogun ndërfetar, duke e përshkruar atë si një element kyç në forcimin e perspektivave për paqen.
Njoftimi i tij erdhi gjatë fjalimit të tij, së bashku me ministrin e Mbrojtjes, Guido Crosetto, në Komitetet e Përbashkëta të Punëve të Jashtme dhe të Mbrojtjes mbi rezultatin e Samitit të NATO-s në Turqi në fillim të këtij muaji.
Tajani përsëriti se zgjerimi i vendbanimeve të paligjshme izraelite dhe dhuna nga pushtuesit janë "të papranueshme".
"Ne vazhdojmë të punojmë në nivel evropian për të arritur unanimitet mbi propozimet për sanksione kundër ministrit izraelit (të Sigurisë) Itamar Ben-Gvir dhe kolonëve përgjegjës për aktet e dhunës", tha ai.