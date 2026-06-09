Italia dhe Polonia synojnë koordinim më të ngushtë për krizat kryesore në Evropë dhe Lindjen e Mesme

Necva Taştan Sevinç
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ministri italian i Punëve të Jashtme, Antonio Tajani, pas bisedimeve me homologun e tij polak, Radoslaw Sikorski, ka deklaruar se Italia dhe Polonia po kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë përballë sfidave kryesore të sigurisë dhe politikës së jashtme në Evropë dhe Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale amerikane X, Tajani tha se Roma dhe Varshava duan të punojnë së bashku për krizat kryesore që prekin të dy rajonet dhe të përmirësojnë koordinimin ndërmjet dy vendeve.
“Bisedova me kolegun tim polak, Radoslaw Sikorski. Italia dhe Polonia duan të punojnë së bashku për krizat kryesore në Evropë dhe Lindjen e Mesme”, tha Tajani.
Ai tha se të dy vendet synojnë të luajnë një rol më të rëndësishëm në përballimin e sfidave rajonale dhe në forcimin e koordinimit diplomatik.
Sa i përket Lindjes së Mesme, Tajani tha se Italia dhe Polonia mbështesin negociatat që po zhvillohen për Iranin dhe Libanin dhe u bënë thirrje të gjitha palëve të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm ushtarak.
“Për Iranin dhe Libanin, kërkojmë që negociatat që po zhvillohen në këto orë të vazhdojnë pa pasiguri dhe pa veprime të reja ushtarake që na largojnë nga rezultati përfundimtar i vërtetë, një paqe që është jetike për rajonin dhe për Evropën”, tha ai.
Lidhur me Ukrainën, Tajani tha se Italia dhe Polonia përsëritën së bashku thirrjen e tyre ndaj Rusisë për të kaluar drejt negociatave thelbësore me qëllim përfundimin e luftës.
“Së bashku riafirmojmë kërkesën tonë ndaj Rusisë: më në fund të kalojë në një fazë të mirëfilltë negociatash”, tha ai.
Tajani shtoi se këto çështje do të diskutohen me partnerët e Bashkimit Evropian gjatë mbledhjes së Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-së, e cila është planifikuar të mbahet më 15 qershor në Luksemburg.