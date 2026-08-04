Italia: BE-ja të përdorë ndikimin e saj për të bindur vendet e treta të pranojnë emigrantë

Aynur Şeyma Asan
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi, pas përpjekjeve për migrim të parregullt drejt Ceutës, një territor spanjoll në Afrikën e Veriut, propozoi krijimin e objekteve për migrantët e parregullt jashtë Bashkimit Evropian (BE), duke deklaruar se BE-ja duhet të jetë në gjendje të "përdorë ndikimin e saj" për të bindur vendet e treta të pranojnë migrantë, transmeton Anadolu.
Sipas lajmit të agjencisë italiane ANSA, Piantedosi foli në lidhje me problemin e emigrantëve të parregullt në takimin e jashtëzakonshëm të ministrave të brendshëm të BE-së të mbajtur sot.
Duke dhënë propozime zgjidhjeje për problemin e emigrantëve të parregullt, Piantedosi propozoi "ngritjen e objekteve të BE-së për emigrantët jashtë vendeve të BE-së, të ngjashme me qendrat e emigrantëve të Italisë në Shqipëri".
Ai tha se duhet të vlerësohen modele të reja objektesh për administrimin e jashtëm të proceseve të azilit dhe riatdhesimin e shtetasve të tyre në vende të treta të sigurta, dhe se kjo do të jetë "pengesa më e fortë kundër trafikimit të njerëzve dhe fluksit të emigrantëve të parregullt".
"Italia ka hapur rrugën në këtë çështje me protokollin Itali-Shqipëri, i cili po tërheq gjithnjë e më shumë interes nga një pjesë e madhe e vendeve anëtare", shtoi Piantedosi.
"Nëse vendet e treta refuzojnë bashkëpunimin për ripranimin e shtetasve të tyre, BE-ja duhet të jetë në gjendje të vendosë kushte të rrepta në të gjithë sektorët duke përdorur të gjitha kartat që ka në dorë. Ne nuk mund të lejojmë më që diplomacia ekonomike të ecë në një rrugë të ndarë nga bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe migracionit", tha ai.
Duke vënë në dukje se rivendosja e përkohshme e kontrolleve të kufijve ajrorë dhe detarë për ata që vijnë nga Spanja nuk ka për qëllim Spanjën apo vendet e tjera, Piantedosi mbrojti idenë se kjo është "një masë që synon të mbrojë sigurinë kombëtare dhe integritetin e sistemit evropian të kontrollit".
Piantedosi shtoi se pezullimi i Marrëveshjes së Shengenit nga Italia me Spanjën pas përpjekjeve për migrim të parregullt drejt Ceutës "nuk ka për qëllim të dënojë Madridin".